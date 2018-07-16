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Саратову выделят почти 500 миллионов рублей на обустройство аэропорта «Гагарин»
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Саратову выделят почти 500 миллионов рублей на обустройство аэропорта «Гагарин» 

САРАТОВ24 48 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 16 июля, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. В ходе встречи обсуждался вопрос завершения строительства международного аэропорта «Гагарин» в Саратовской области. Вячеслав Володин обратился с просьбой о выделении 496,132 млн рублей на финансирование оснащения воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту.
По итогам встречи Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение о поддержке обращения Председателя Госдумы Вячеслава Володина и о выделении 496, 132 млн рублей на эти цели за счет резервного фонда Правительства РФ в текущем году.
«Сегодняшнее решение, в случае его реализации, позволит ввести в эксплуатацию аэропорт в первом полугодии 2019 года», — сказали в окружении Вячеслава Володина. «Для строительства и обустройства подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей. Даже если эти средства будут выделены из федерального бюджета в следующем году, это все равно позволит ввести международный аэропорт „Гагарин“ в эксплуатацию в установленные сроки», — подчеркнул источник в окружении нашего земляка.
Депутат Государственной думы Николай Панков прокоментировал ситуацию в своём ТамТам-канале «Пара слов»:
"Хорошая новость застала нас в аэропорту. Сегодня Володин встретился с Медведевым и решил вопрос выделения 496 млн руб. Деньги выделяют на строительство приаэропортовой зоны. Это важно и для пассажиров и для персонала. Комфорт и качество обслуживания важны не только в воздухе, но и при обслуживании на земле. Очень важно что это даст возможность ввода аэропорта Гагарин в первом квартале следующего года. Заметно радуется трудовой коллектив аэропорта. Украдкой, с боязнью интересуются когда перейдут на нормальную работу. И с радостью вздыхают слыша дату ввода в следующем году".
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