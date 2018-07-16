Саратову выделят почти 500 миллионов рублей на обустройство аэропорта «Гагарин»

По итогам встречи Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение о поддержке обращения Председателя Госдумы Вячеслава Володина и о выделении 496, 132 млн рублей на эти цели за счет резервного фонда Правительства РФ в текущем году.

«Сегодняшнее решение, в случае его реализации, позволит ввести в эксплуатацию аэропорт в первом полугодии 2019 года», — сказали в окружении Вячеслава Володина. «Для строительства и обустройства подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей. Даже если эти средства будут выделены из федерального бюджета в следующем году, это все равно позволит ввести международный аэропорт „Гагарин“ в эксплуатацию в установленные сроки», — подчеркнул источник в окружении нашего земляка.

Депутат Государственной думы Николай Панков прокоментировал ситуацию в своём ТамТам-канале «Пара слов»:

"Хорошая новость застала нас в аэропорту. Сегодня Володин встретился с Медведевым и решил вопрос выделения 496 млн руб. Деньги выделяют на строительство приаэропортовой зоны. Это важно и для пассажиров и для персонала. Комфорт и качество обслуживания важны не только в воздухе, но и при обслуживании на земле. Очень важно что это даст возможность ввода аэропорта Гагарин в первом квартале следующего года. Заметно радуется трудовой коллектив аэропорта. Украдкой, с боязнью интересуются когда перейдут на нормальную работу. И с радостью вздыхают слыша дату ввода в следующем году".