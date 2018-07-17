На строительство саратовского аэропорта выделили почти 500 млн рублей

«Сегодняшнее решение, в случае его реализации, позволит ввести в эксплуатацию аэропорт в первом полугодии 2019 года. Для строительства и обустройства подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей. Даже если эти средства будут выделены из федерального бюджета в следующем году, это все равно позволит ввести международный аэропорт «Гагарин» в эксплуатацию в установленные сроки», — подчеркнул источник в окружении Володина.