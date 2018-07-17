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На строительство саратовского аэропорта выделили почти 500 млн рублей
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На строительство саратовского аэропорта выделили почти 500 млн рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Спикер ГД РФ Вячеслав Володин обратился с просьбой о выделении 496,132 млн рублей на финансирование оснащения воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту, Дмитрий Медведев принял решение о поддержке и о выделении средств на эти цели за счет резервного фонда Правительства РФ в текущем году, сообщает сайт правительства.
«Сегодняшнее решение, в случае его реализации, позволит ввести в эксплуатацию аэропорт в первом полугодии 2019 года. Для строительства и обустройства подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей. Даже если эти средства будут выделены из федерального бюджета в следующем году, это все равно позволит ввести международный аэропорт «Гагарин» в эксплуатацию в установленные сроки», — подчеркнул источник в окружении Володина.
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