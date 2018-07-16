О профилактике зависимостей среди школьников поговорили в библиотеке на Корнейчука

В минувшую пятницу, 13 июля, в библиотеке № 69 прошла лекция-беседа под названием «Свобода от зависимостей», в которой речь шла о профилактике различных зависимостей среди школьников. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Мероприятие не было похоже на урок, а скорее напоминало интересную дискуссию, в которой ребята могли поделиться своими наблюдениями, вместе со взрослыми порассуждать об этой актуальной проблеме, о том, как приобрести умение адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни, — рассказали в администрации библиотеки.

Там отметили, что мероприятие прошло совместно с волонтерским фондом «За нравственность!» и ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта. (ис)