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О профилактике зависимостей среди школьников поговорили в библиотеке на Корнейчука
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О профилактике зависимостей среди школьников поговорили в библиотеке на Корнейчука 

Управа района Бибирево 3 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшую пятницу, 13 июля, в библиотеке № 69 прошла лекция-беседа под названием «Свобода от зависимостей», в которой речь шла о профилактике различных зависимостей среди школьников. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Мероприятие не было похоже на урок, а скорее напоминало интересную дискуссию, в которой ребята могли поделиться своими наблюдениями, вместе со взрослыми порассуждать об этой актуальной проблеме, о том, как приобрести умение адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни, — рассказали в администрации библиотеки.
Там отметили, что мероприятие прошло совместно с волонтерским фондом «За нравственность!» и ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта. (ис)
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