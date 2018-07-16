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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Петербурге
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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Петербурге 

Мир24 3 часа назад
Заседание Евразийского межправительственного совета под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правительства России.
«26–27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана», — отмечается в сообщении.
В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.
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