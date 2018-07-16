Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Петербурге

Беларуси, Казахстана и «26–27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении Кыргызстана », — отмечается в сообщении.

В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза , взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

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