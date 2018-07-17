Открытый урок по рукопашному бою состоится в районе

Начальные основы рукопашного боя смогут освоить все желающие на открытом уроке, который 23 июля пройдет при поддержке объединения «Московский союз ветеранов дзюдо и самбо».

— В главную очередь, занятие проведут для молодых людей. Опытный инструктор и мастер по единоборствам Сергей Давлетшин продемонстрирует всем пришедшим на урок начальные и базовые движения по рукопашному бою, — поделился директор объединения Борис Беридзе.

Отметим, что на занятии пройдет еще тренерская аттестация.

Мероприятие стартует в 19:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3. Вход свободный.