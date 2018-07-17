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Открытый урок по рукопашному бою состоится в районе
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Открытый урок по рукопашному бою состоится в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Начальные основы рукопашного боя смогут освоить все желающие на открытом уроке, который 23 июля пройдет при поддержке объединения «Московский союз ветеранов дзюдо и самбо».
— В главную очередь, занятие проведут для молодых людей. Опытный инструктор и мастер по единоборствам Сергей Давлетшин продемонстрирует всем пришедшим на урок начальные и базовые движения по рукопашному бою, — поделился директор объединения Борис Беридзе.
Отметим, что на занятии пройдет еще тренерская аттестация.
Мероприятие стартует в 19:00 по адресу: Николоямский переулок, дом 4/6, строение 3. Вход свободный.
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