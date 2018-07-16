Ирина Медведева: Москва — световая феерия

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Каждый год город становится все краше и краше. Особенно меня поражает невероятная иллюминация, которую включают во время праздников. Это всегда так красиво, что я даже боюсь смотреть по сторонам, когда еду за рулем, — есть очень большой риск заглядеться и попасть в аварию. Больше всего в этом плане отличается Лубянка — световые украшения здесь неизменно создают непередаваемое ощущение сказки! Не отстает и Камергерский переулок, улицы около ЦУМа , да и вообще весь центр утопает в огнях.

Еще меня как автолюбителя очень порадовало, что наконец-то завершилась реконструкция площади у Белорусского вокзала. Раньше в этом месте я всегда стояла в пробках, но теперь эта проблема исчезла.

Надеюсь, что в скором времени в столице не только исчезнут пробки, но и появятся новые парковочные места — в центре города, к сожалению, их пока недостаточно.