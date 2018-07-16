Ещё
Ирина Медведева: Москва — световая феерия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирина Медведева: Москва — световая феерия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Ирина Медведева, актриса:
Каждый год город становится все краше и краше. Особенно меня поражает невероятная иллюминация, которую включают во время праздников. Это всегда так красиво, что я даже боюсь смотреть по сторонам, когда еду за рулем, — есть очень большой риск заглядеться и попасть в аварию. Больше всего в этом плане отличается Лубянка — световые украшения здесь неизменно создают непередаваемое ощущение сказки! Не отстает и Камергерский переулок, улицы около ЦУМа, да и вообще весь центр утопает в огнях.
Еще меня как автолюбителя очень порадовало, что наконец-то завершилась реконструкция площади у Белорусского вокзала. Раньше в этом месте я всегда стояла в пробках, но теперь эта проблема исчезла.
Надеюсь, что в скором времени в столице не только исчезнут пробки, но и появятся новые парковочные места — в центре города, к сожалению, их пока недостаточно.
Вечерняя Москва: последние новости
Жители Центрального округа начали собирать вещи для многодетных семей В Госдуме одобрены законопроекты о контроле качества услуг ЖКХ Владимир Путин внес поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина211
Крым парализовало194
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы7
Франция закрывает торгпредство в России44
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым33
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение