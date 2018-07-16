Медведев призвал подумать о дальнейшей судьбе объектов ЧМ-2018

Правительство РФ должно подумать о дальнейшем использовании объектов, возведенных к чемпионату мира по футболу. Вопрос рассмотрят в ближайшее время, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

В ходе совещания с вице-премьерами он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке Мундиаля. «Это была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично», — цитирует Медведева "Интерфакс"

Ранее Путин поручил правительству и руководителям регионов эффективно использовать инфраструктуру, созданную для турнира. Доклад о дальнейшей судьбе сооружений подготовят к 15 августа.

Во время прямой линии глава государства подчеркнул, что спортивные объекты должны использоваться по назначению и ни в коем случае не могут превращаться в рынки.