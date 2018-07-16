Молодые омичи смогут выиграть грант на организацию собственного дела 

Заявки на получение финансовой поддержки необходимо подать до 19 июля.
Продолжается прием заявок на первый конкурсный отбор на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на организацию собственного дела. Принять в нем участие могут омичи в возрасте от 18 до 30 лет (физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
прошедшие регистрацию в 2018 году). Грантовый фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей.
Перечень необходимых документов, а также требований, предъявляемых к участникам конкурса, размещен на сайте http://предприниматель55.рф. Заявки вместе с документами нужно подать до 19 июля в Управление молодежной политики
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (ул.
Красногвардейская, 42, каб. 339).
Отметим, что по всем интересующим вопросам можно обращаться к главному
специалисту Минспорта Омской области Елене Медведевой по телефону 23-73-19. Также
вопросы можно направить по электронной почте: medvedeva@mdms.omskportal.ru.