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Молодые омичи смогут выиграть грант на организацию собственного дела
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Молодые омичи смогут выиграть грант на организацию собственного дела 

Советский спорт 1 час назад
Заявки на получение финансовой поддержки необходимо подать до 19 июля.
Продолжается прием заявок на первый конкурсный отбор на предоставление из  областного бюджета грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на  организацию собственного дела. Принять в нем участие могут омичи в возрасте от 18 до  30 лет (физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
прошедшие регистрацию в 2018 году). Грантовый фонд конкурса составляет 1 000 000  рублей.
Перечень необходимых документов, а также требований, предъявляемых к  участникам конкурса, размещен на сайте http://предприниматель55.рф. Заявки вместе с  документами нужно подать до 19 июля в Управление молодежной политики
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (ул.
Красногвардейская, 42, каб. 339).
Отметим, что по всем интересующим вопросам можно обращаться к главному
специалисту Минспорта Омской области Елене Медведевой по телефону 23-73-19. Также
вопросы можно направить по электронной почте: medvedeva@mdms.omskportal.ru.
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