Медведев сообщил о подготовке ряда мер для поддержки малого бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Минэкономразвития предлагает в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса упрощение налоговой отчетности. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Есть предложения, которые подготовило Минэкономразвития, по структуре и наполнению национального проекта — это и упрощение налоговой отчетности, и расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах у самозанятых", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что численность занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей должна увеличиться до 25 млн человек.