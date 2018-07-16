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Медведев сообщил о подготовке ряда мер для поддержки малого бизнеса
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Медведев сообщил о подготовке ряда мер для поддержки малого бизнеса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexei Druzhinin/Reuters
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Минэкономразвития предлагает в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса упрощение налоговой отчетности. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Есть предложения, которые подготовило Минэкономразвития, по структуре и наполнению национального проекта — это и упрощение налоговой отчетности, и расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах у самозанятых", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что численность занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей должна увеличиться до 25 млн человек.
Ранее сообщалось, что ФАС предложила определить виды работ по госзакупкам только для малого бизнеса.
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