Ещё
Кабмин одобрил проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин одобрил проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект федерального закона о сокращении сроков выдачи сертификата для получения материнского капитала, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ внесен Минтрудом.
»Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.
Также этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до 5 дней.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина194
Крым парализовало184
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы7
Франция закрывает торгпредство в России43
Китай нанес новый удар по США7
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение