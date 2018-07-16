Кабмин одобрил проект о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект федерального закона о сокращении сроков выдачи сертификата для получения материнского капитала, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ внесен Минтрудом

»Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления", — говорится в сообщении.

Также этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до 5 дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал.