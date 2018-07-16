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Женщина получила маткапитал и отправила детей обратно в детдом
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Женщина получила маткапитал и отправила детей обратно в детдом 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Жительница Владивостока удочерила двух девочек-сирот, получила материнский капитал, а затем отправила их обратно в детский дом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.
По данным ведомства, после удочерения женщина получила маткапитал, при помощи которого погасила ипотеку на квартиру, находившуюся в собственности ее мужа. По закону дети должны были стать полноправными владельцами новой жилплощади, и мужчина взял на себя обязательство оформить квадратные метры в общую долевую собственность в течение следующих шести месяцев.
Однако по истечении этого срока стало ясно, что выполнять свое обещание супруги не планируют, а вскоре после этого удочерение и вовсе было отменено, и девочки вновь вернулись в специализированный центр для детей-сирот.
В связи с этим прокурор Первореченского района Владивостока был вынужден обратиться в суд. В результате судья прокуратуру поддержал, а горе-мать обязал вернуть материнский капитал государству.
Как сообщалось ранее, женщину, удалившую себе молочные железы, признали мужчиной, а ее приемных детей отправили обратно в детдом.
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