Женщина получила маткапитал и отправила детей обратно в детдом

Жительница Владивостока удочерила двух девочек-сирот, получила материнский капитал, а затем отправила их обратно в детский дом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, после удочерения женщина получила маткапитал, при помощи которого погасила ипотеку на квартиру, находившуюся в собственности ее мужа. По закону дети должны были стать полноправными владельцами новой жилплощади, и мужчина взял на себя обязательство оформить квадратные метры в общую долевую собственность в течение следующих шести месяцев.

Однако по истечении этого срока стало ясно, что выполнять свое обещание супруги не планируют, а вскоре после этого удочерение и вовсе было отменено, и девочки вновь вернулись в специализированный центр для детей-сирот.

В связи с этим прокурор Первореченского района Владивостока был вынужден обратиться в суд. В результате судья прокуратуру поддержал, а горе-мать обязал вернуть материнский капитал государству.

Как сообщалось ранее, женщину, удалившую себе молочные железы, признали мужчиной, а ее приемных детей отправили обратно в детдом.