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Дзержинский клуб молодых семей «Клюква» ста лучшим в России
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Дзержинский клуб молодых семей «Клюква» ста лучшим в России 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Всероссийский форум молодых семей завершил свою работу 14 июля в Ярославской области. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, мероприятие объединило более 400 участников — это 170 молодых семейных пар с детьми из 62 регионов России.
В рамках форума была представлена образовательная программа. Молодые семьи обменивались опытом, участвовали в дискуссиях, посещали разнообразные творческие встречи для родителей.
Традиционно прошел Фестиваль клубов молодых семей. По его результатам клуб молодых семей «Клюква» из города Дзержинска Нижегородской области завоевал Гран-при и стал лучшим в России.
В министерстве напомнили, что в 2017 году клуб «Клюква» был признан лучшим в Нижегородской области по итогам Областного слета молодых семей.
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