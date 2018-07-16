Дзержинский клуб молодых семей «Клюква» ста лучшим в России

Всероссийский форум молодых семей завершил свою работу 14 июля в Ярославской области . Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, мероприятие объединило более 400 участников — это 170 молодых семейных пар с детьми из 62 регионов России

В рамках форума была представлена образовательная программа. Молодые семьи обменивались опытом, участвовали в дискуссиях, посещали разнообразные творческие встречи для родителей.

Традиционно прошел Фестиваль клубов молодых семей. По его результатам клуб молодых семей «Клюква» из города Дзержинска Нижегородской области завоевал Гран-при и стал лучшим в России.

В министерстве напомнили, что в 2017 году клуб «Клюква» был признан лучшим в Нижегородской области по итогам Областного слета молодых семей.