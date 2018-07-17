Более 900 многодетных семей из Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года

Более 900 многодетных семей в Московской области бесплатно получили земли в собственность с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«С начала года 906 многодетных семей бесплатно получили земли в собственность. Наибольшее количество в 2018 г. — 100 многодетных семей — обеспечил городской округ Фрязино . В Дмитровском муниципальном районе получили участки 99 многодетных семей, в городском округе Серпухов — 89 семей, в Раменском муниципальном районе — 79 семей, в Сергиевом Посаде — 61 семья», — сказал министр.

Он отметил, что многие муниципалитеты сейчас ведут активную работу по формированию земельных участков, чтобы до конца текущего года обеспечить максимальное количество нуждающихся многодетных семей.

«На текущую дату органами местного самоуправления сформировано для дальнейшего предоставления многодетным семьям 2 тыс. 220 земельных участков, а 3 тыс. 111 земельных участков находятся в стадии формирования», — добавил А. Аверкиев.

Министр напомнил, что обеспечение многодетных семей бесплатными наделами реализуется в соответствии с законом Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», который действует с 1 июня 2011 г. В соответствии с законом многодетные семьи, прожившие на территории Московской области не менее 5 лет, имеют право на бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство и садоводство в размере до 0,15 га. Эти участки предоставляются членам многодетных семей в общую долевую собственность в равных долях.

«С момента реализации закона обеспечены земельными участками 22 тыс. 273 многодетных семей из 35 тыс. 925, поставленных на учет. Средний процент обеспечения по Московской области составляет 62%», — заключил А. Аверкиев.