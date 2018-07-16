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Новоуренгойский семейный клуб взял Гран-при всероссийского фестиваля
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Новоуренгойский семейный клуб взял Гран-при всероссийского фестиваля 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Клуб молодых семей «Полярная сова» из Нового Уренгоя завоевал Гран-при в финале всероссийского фестиваля клубов молодых семей, который прошел в Ярославской области.
Отметим, в прошлом году всероссийский фестиваль клубов молодых семей был в Костромской области. Ямал также представлял клуб «Полярная сова». Тогда новоуренгойцы заняли третье место. Напомним, всего в округе работает 41 клуб молодых семей.
В этом году за право стать лучшими боролось более 400 взрослых и детей из 62 регионов. Фестиваль включал интенсивную образовательную программу, обмен опытом, дискуссии, творческие встречи для родителей. Отдельную программу организовали для детей. Среди поднятых тем на форуме — работа с современными медиа, развитие семейных клубов, вовлечение молодых семей в активную деятельность молодежных профессиональных сообществ, совмещение успешной карьеры и материнства и многие другие.
Участники также выступали в конкурсах визитных карточек (самопрезентация) и видеороликов.
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