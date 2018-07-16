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Дмитрий Медведев: Уверен, большинство туристов увезли из России только хорошие впечатления
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Дмитрий Медведев: Уверен, большинство туристов увезли из России только хорошие впечатления 

Советский спорт 2 часа назад
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подвел итоги чемпионата мира, который, по его данным посетили более трех миллионов иностранных туристов.
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«Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде, — приводит «Р-Спорт» слова Медведева. — Уверен, что абсолютное большинство этих туристов увезли из России только хорошие впечатления.
Отдельные слова признательности хотел бы адресовать жителям городов, которые принимали матчи, которые были базами для тренировок, волонтерам чемпионата. Я уверен, что все это повлияет на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире».
Напомним, в воскресенье в финале турнира сборная Франции победила Хорватию (4:2) на стадионе «Лужники» в Москве и стала двукратным чемпионом мира.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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