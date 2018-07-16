Дмитрий Медведев: Уверен, большинство туристов увезли из России только хорошие впечатления

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«Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде, — приводит «Р-Спорт» слова Медведева. — Уверен, что абсолютное большинство этих туристов увезли из России только хорошие впечатления.

Отдельные слова признательности хотел бы адресовать жителям городов, которые принимали матчи, которые были базами для тренировок, волонтерам чемпионата. Я уверен, что все это повлияет на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире».

Напомним, в воскресенье в финале турнира сборная Франции победила Хорватию (4:2) на стадионе «Лужники» в Москве и стала двукратным чемпионом мира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча