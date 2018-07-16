Библиотекари из Щукино организовали читальный зал под открытым небом

Около библиотеки №243-1 района Щукино 13 июля работал читальный зал под открытым небом «Остров чтения на планете Лето».

— Гостям было предложено ознакомиться с новинками журналов «GEOлёнок», «Понимашка», «Веселые картинки» и других. Дети приняли участие в викторине по сказкам и мультфильмам. Школьники среднего возраста проверили свои знания и сообразительность в игре-загадке «Отгадай слово», а взрослые — в юмористическом аттракционе на смекалку «Кто больше слона?». Затем был проведен мастер-класс по декорированию тарелочек в технике декупаж, а перевоплотиться в сказочных героев детям помог красочный аквагрим, — рассказали сотрудники библиотеки.

Мероприятие было проведено совместно с филиалом «Территория семьи» центра поддержки семьи и детства СЗАО. (ео)