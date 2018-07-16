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Правительство хочет упростить требования к уставам компаний
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Правительство хочет упростить требования к уставам компаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Правительство РФ в течение нескольких месяцев подготовит изменения законодательства в отношении учредительных документов предприятий и организаций, упрощающих требования к уставу и создание компаний, следует из слов премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Константина Чуйченко.
Выступая на встрече с вице-премьерами, Медведев отметил, что в настоящее время учредительные документы дублируют императивные нормы законов. «С одной стороны это неплохо, потому что руководство предприятия, все, кто имеет отношение к деятельности коммерческой организацией или некоммерческой организации, могут всегда почитать этот устав. Но с другой стороны там очень много дублирующих моментов и, наверное, … это сейчас уже скорее усложняет жизнь и бизнесу, и государству», — сказал Медведев.
Чуйченко, который также возглавляет аппарат правительства, признал, что уставы предприятий, на 95% состоят из императивных норм законодательства. Он отметил, что это утяжеляет работу бизнеса и не несет в себе никакого здравого смысла.
"То, что написано в законе, оно будет применяться независимо от того, будет ли это инкорпорировано в учредительные документы или нет", — сказал он. Чуйченко добавил, что в результате изменений для бизнеса будут упрощены процедуры учреждения предприятия, и устав будет состоять из одной-двух страниц.
"Как это сделать? В ближайшем будущем мы решим, если вы согласны с этим, мы просили бы подписать соответствующее поручение и в течение двух-трёх месяцев мы предложим уже пути решения этой проблемы", — сказал Чуйченко. Медведев поручил приготовить проект поручения.
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