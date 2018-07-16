Ещё
Медведев: Города ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: Города ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранцев 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В воскресенье триумфом сборной Франции завершился ЧМ-2018. Глава правительства на совещании со своими заместителями высоко оценил подготовку и проведение главного футбольного события. «Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично», — заявил он. Отдельных слов благодарности за игру, которой гордится вся страна, удостоились футболисты российской сборной. «Для российского футбола — я это говорил во время общения с футболистами — этот чемпионат открыл новую эпоху», — уверен премьер.
За гостеприимство и организацию нашу страну благодарили и иностранные болельщики — практически в один голос. «По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 миллионов иностранных туристов, — подчеркнул Медведев. — Это, примерно, вдвое больше, чем на Олимпиаде».
— Я уверен, что все это повлияет на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире, — сказал председатель правительства.
Российская Газета: последние новости
Четыре до четверти Глава "Россетей" рассказал Медведеву о деятельности компании Чечня и КЧР включены в программу переселения соотечественников
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина214
Крым парализовало196
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России47
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение