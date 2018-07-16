Медведев: Города ЧМ-2018 посетили более 3 млн иностранцев

В воскресенье триумфом сборной Франции завершился ЧМ-2018. Глава правительства на совещании со своими заместителями высоко оценил подготовку и проведение главного футбольного события. «Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично», — заявил он. Отдельных слов благодарности за игру, которой гордится вся страна, удостоились футболисты российской сборной. «Для российского футбола — я это говорил во время общения с футболистами — этот чемпионат открыл новую эпоху», — уверен премьер.

За гостеприимство и организацию нашу страну благодарили и иностранные болельщики — практически в один голос. «По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более 3 миллионов иностранных туристов, — подчеркнул Медведев. — Это, примерно, вдвое больше, чем на Олимпиаде».

— Я уверен, что все это повлияет на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире, — сказал председатель правительства.