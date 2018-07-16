В детской библиотеке № 178 рассказали о художнике-анималисте Никите Чарушеве

На днях в детской библиотеке № 178 им. — культурном центре им. Агнии Барто отмечали день рождения Никиты Чарушина — художника-анималиста, иллюстратора детских книг о природе, сына замечательного писателя-анималиста Евгения Чарушина

Как отмечается на странице библиотеки в фейсбук, Никита Чарушин стал достойным продолжателем дела отца, его иллюстрации — очень точные, «живые» и великолепно передают знание художника характера и повадок братьев наших меньших. Недаром с его иллюстрациями издавались произведения таких знаменитых писателей как В. Бианки, Б. Житков, Г. Снегирев, Р. Киплинг.

В ознаменование дня рождения художника в библиотеке подготовили подборку книг с его иллюстрациями, которые и предлагали вниманию юных читателей.