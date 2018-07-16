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В детской библиотеке № 178 рассказали о художнике-анималисте Никите Чарушеве
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В детской библиотеке № 178 рассказали о художнике-анималисте Никите Чарушеве 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях в детской библиотеке № 178 им. — культурном центре им. Агнии Барто отмечали день рождения Никиты Чарушина — художника-анималиста, иллюстратора детских книг о природе, сына замечательного писателя-анималиста Евгения Чарушина.
Как отмечается на странице библиотеки в фейсбук, Никита Чарушин стал достойным продолжателем дела отца, его иллюстрации — очень точные, «живые» и великолепно передают знание художника характера и повадок братьев наших меньших. Недаром с его иллюстрациями издавались произведения таких знаменитых писателей как В. Бианки, Б. Житков, Г. Снегирев, Р. Киплинг.
В ознаменование дня рождения художника в библиотеке подготовили подборку книг с его иллюстрациями, которые и предлагали вниманию юных читателей.
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