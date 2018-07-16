В библиотеке № 192 подвели итоги конкурса

В конце июля сотрудники библиотеки объявили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» увлекательный конкурс среди подписчиков.

В качестве приза разыгрывалась знаменитая книга Одри Пенн «Поцелуй в ладошке». Для участия в розыгрыше следовало поставить «лайк» посту с конкурсом и сделать репост, закрепить пост на стене, а также быть подписчиком паблика библиотеки. В конкурсе приняло участие более 300 бутовчан. Победитель был выбран случайным образом среди тех, кто выполнил все условия. Им стала Светлана Жученко, которая уже получила свой приз.

Сотрудники благодарят всех за активное участие и приглашают присоединиться к читателям библиотеки.