В Башкирии право на 300 тысяч рублей за первенца получат около 8 тысяч семей

Башкирии план по предоставлению единовременной социальной выплаты семьям, где рождается первенец, выполнен более чем на 100%. Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона сообщил зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.

Документ, который предусматривал выделение 300 тысяч рублей на первого ребенка, был принят в марте прошлого года. Рассчитывалось, что выплату получать около 2 тысяч семей за 3 года. По данным Госкомстроя РБ, в прошлом году заявки на участие в программе подали более 5 тысяч семей. Из них одобрили 4,9 тысяч участников. 1750 получили свидетельства, 1 452 — денежные выплаты.

В начале июля список семей, которые имеют право на единовременную выплату, расширили, а критерии отбора смягчены. Предполагается, что в программу войдут около 8 тысяч семей.

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