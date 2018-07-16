Семьи Ленобласти получат новые возможности для реализации маткапитала 

Областной парламент принял в первом чтении поправки в статью 3.5 закона № 72-оз «Социальный кодекс Ленобласти», регулирующего условия выплаты регионального маткапитала. Депутаты фракции «Единая Россия» предложили уточнить и дополнить перечень целей, на которые могут быть направлены средства областного семейного капитала: ремонт, реконструкцию, инженерно-техническое обеспечение жилого помещения или домовладения, приобретение земельных участков.
Также депутаты предложили разрешить семьям тратить средства областного маткапитала на получение услуг по присмотру и уходу за детьми, покупку санаторно-курортных путевок по медицинским показаниям и проезд к месту лечения и обратно в пределах РФ, покупку пассажирского автомобиля.
Не обошли стороной депутаты и сельскохозяйственные нужды, теперь на средства областного маткапитала можно будет купить животных, пчел и птиц, сельскохозяйственную технику. Однократно семья сможет получить единовременную выплату в размере до 15 тысяч рублей. Однократно семья сможет получить единовременную выплату в размере до 15 тысяч рублей. Напомним, что единовременная выплата уже вводилась (20 тысяч рублей в 2015 году и 25 тысяч рублей в 2016 году), но с 2017 года не осуществлялась.
Как рассказали в пресс службе ЗакСобрания Ленобласти, инициаторы законопроекта считают, что новые возможности для реализации областного материнского капитала значительно упорядочат и расширят права многодетных родителей и улучшат уровень социальной защищенности многодетных семей Ленинградской области. Отметим, что Ленинградская область является одним из тех регионов, где успешно реализуются сразу две программы материнского капитала: федеральная и региональная. Действие региональной программы маткапитала пока продлено до 31.12.2020. Воспользоваться ей могут семьи с тремя и более детьми, причем на момент обращения им всем должно быть меньше 18 лет. Немаловажным условием является совместное проживание владельца сертификата вместе с семьей на территории Ленобласти на протяжении не менее 9 месяцев.