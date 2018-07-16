Семьи Ленобласти получат новые возможности для реализации маткапитала

Областной парламент принял в первом чтении поправки в статью 3.5 закона № 72-оз «Социальный кодекс Ленобласти», регулирующего условия выплаты регионального маткапитала. Депутаты фракции «Единая Россия» предложили уточнить и дополнить перечень целей, на которые могут быть направлены средства областного семейного капитала: ремонт, реконструкцию, инженерно-техническое обеспечение жилого помещения или домовладения, приобретение земельных участков.

Также депутаты предложили разрешить семьям тратить средства областного маткапитала на получение услуг по присмотру и уходу за детьми, покупку санаторно-курортных путевок по медицинским показаниям и проезд к месту лечения и обратно в пределах РФ , покупку пассажирского автомобиля.

Не обошли стороной депутаты и сельскохозяйственные нужды, теперь на средства областного маткапитала можно будет купить животных, пчел и птиц, сельскохозяйственную технику. Однократно семья сможет получить единовременную выплату в размере до 15 тысяч рублей. Однократно семья сможет получить единовременную выплату в размере до 15 тысяч рублей. Напомним, что единовременная выплата уже вводилась (20 тысяч рублей в 2015 году и 25 тысяч рублей в 2016 году), но с 2017 года не осуществлялась.