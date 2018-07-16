Минтруд подготовил предложения по улучшению качества жизни пенсионеров и молодых матерей

Министерство труда РФ подготовило предложения по национальному проекту «Демография». Об этом пишет "Интерфакс"

В фокусе оказались рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа её приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми, а также доступность соцобслуживания для старшего поколения.

Министерство предполагает потратить на эти цели в 2019–2024 годах около 3,75 трлн рублей. Курировать проект будет вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова

Нацпроект будет состоять из пяти федеральных направлений: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», «Новая физическая культура населения» и «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми». Среди целей заявляются увеличение здоровой жизни россиян до 67 лет (сейчас не измеряется), рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребёнка на одну женщину (сейчас — 1,63) и прирост числа россиян, регулярно занимающихся спортом, до 55% к 2024 году (нынешнее значение также неизвестно).

Семьям с детьми предполагается оказывать дифференцированную финансовую поддержку — это будет, по сути, новая форма программы материнского капитала. Для увеличения занятости матерей с детьми предлагается создать не менее 300 тысяч мест в организациях по уходу за детьми до трёх лет и 7,5 тыс. групп присмотра для детей школьного возраста.

Кроме того, министерство намерено ввести систему долговременного ухода за пожилыми россиянами и инвалидами, а также обеспечить их доступными социальными учреждениями. Наконец, планируется сформировать среду, способствующую ведению гражданами здорового образа жизни, и создать условия гражданам для занятий спортом.