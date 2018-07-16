В России выделят три триллиона рублей для молодых мам и пенсионеров

За шесть лет власти намерены потратить более трех триллионов рублей на улучшение жизни молодых матерей и пенсионеров.

Как пишет Лента.ру Минтруд подготовил новые предложения по улучшению качества жизни россиян, в том числе молодых матерей и пенсионеров.

Предлагает в основном доработать уже существующие меры поддержки демографии, здорового образа жизни и увеличения ее продолжительности. Основная из них — материнский капитал, существующий с 2007 года.

Кроме того, молодых матерей будут стимулировать выходить на работу. Для этого планируется создать дополнительные места в организациях по уходу и присмотру за детьми.

Также Минтруд предлагает ввести систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Социальные учреждения для них должны стать доступнее.

Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровому образу жизни. В стране необходимо создать среду, «способствующую ведению здорового образа жизни и занятиям спортом», говорится в проекте программы.

На нацпроект планируется потратить 3,75 триллиона рублей за шесть лет — от 610 до 640 миллиардов ежегодно. Почти треть из этих средств будет выделяться из региональных бюджетов.