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В России выделят три триллиона рублей для молодых мам и пенсионеров
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В России выделят три триллиона рублей для молодых мам и пенсионеров 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
За шесть лет власти намерены потратить более трех триллионов рублей на улучшение жизни молодых матерей и пенсионеров.
Как пишет Лента.ру, Минтруд подготовил новые предложения по улучшению качества жизни россиян, в том числе молодых матерей и пенсионеров.
Предлагает в основном доработать уже существующие меры поддержки демографии, здорового образа жизни и увеличения ее продолжительности. Основная из них — материнский капитал, существующий с 2007 года.
Кроме того, молодых матерей будут стимулировать выходить на работу. Для этого планируется создать дополнительные места в организациях по уходу и присмотру за детьми.
Также Минтруд предлагает ввести систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Социальные учреждения для них должны стать доступнее.
Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровому образу жизни. В стране необходимо создать среду, «способствующую ведению здорового образа жизни и занятиям спортом», говорится в проекте программы.
На нацпроект планируется потратить 3,75 триллиона рублей за шесть лет — от 610 до 640 миллиардов ежегодно. Почти треть из этих средств будет выделяться из региональных бюджетов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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