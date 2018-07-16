Медведеву попытались оправдать за нелестные слова о России из Канады

Спортивный агент и психолог, а также сами атлеты, комментируя заявления о России фигуристки Евгении Медведевой , перебравшейся жить и тренироваться в Канаду , рассказали, почему некоторые спортсмены перебираются за океан, а затем и вовсе начинают негативно высказываться о своей родине.

Так, коллега Медведевой, олимпийская чемпионка Игр в Калгари Наталья Бестемьянова сказала Ura.ru, что за россиянку можно только порадоваться. «Женя испытывает эмоции на новом месте и делится ими, в этом нет ничего плохого», — сказала она, добавив, что такая же ситуация могла произойти с любой другой страной или даже с любым катком в России. «Но так получилось, что новое место, которое Жене нравится больше предыдущего, это Канада», — сказала Бестемьянова.

В свою очередь, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право» Андрей Митьков отметил, что интервью Медведевой дано на волне эмоций, но рано или поздно они утихнут. По его мнению, слова Медведевой об улыбчивых и приветливых канадцах стала реакцией на переезд в другую страну. «Она еще достаточно молодой и неопытный человек, и переключение с России, где была жесткая работа и негативное расставание с тренером, на Канаду, где ее воспринимают как звезду, дало такие эмоции», — пояснил он, отметив, что Медведева — не первая, кто отметил приветливость иностранцев по сравнению с россиянами.

Митьков уверен, что со временем это пройдет, и Медведева осознает, что улыбки иностранцев в большинстве своем фальшивы. «Жизнь более многогранна, и есть вещи поважнее, чем просто улыбка», — добавил он.

Фигурист, серебряный призер чемпионата Европы 2005 года Сергей Славнов считает, что не стоит обращать внимание на подобные высказывания, пусть даже публичных людей. По его словам, спортсменка после переезда вряд ли в интервью станет рассказывать о том, как плохо ей живется в Канаде.

По его мнению, переезд фигуристки не связан с плохой жизнью в России. Скорее всего, продолжил он, здесь причина в тренере, с которым она хочет заниматься, но который живет в другой стране. Он отметил, что такие ситуации случаются часто. Славнов подчеркнул, что в России созданы прекрасные условия для фигурного катания, и все направлено на то, чтобы результаты были отличными.

Спортивный агент Митьков, напротив, считает, что спортивная инфраструктура в Европе и Америке более развита, а система подготовки — «более индивидуальная и яркая». По его словам, зарубежные тренеры «работают с большей отдачей, так как их прибыль зависит от результатов подопечных». В России специалистам платит государство, а за рубежом — сами спортсмены, отметил он. «Если подопечный не покажет тот результат, к которому стремился, то в следующий раз просто найдет себе другого тренера», — сказал Митьков, подчеркнув, что спортсмены едут за границу именно к тренерам, а не за эмоциями.

По словам спортивного психолога Анастасии Думитрашко, никакого «психологического феномена» в том, что спортсмены, уезжающие за границу и начинающие негативно отзываться о России, нет. «Мне кажется, что спортсмены следуют за социальными и материальными выгодами, уезжая в другие страны. (…) Они не отправляются просто „покорять Америку“, — заметила она.

Сергей Славнов и Андрей Митьков не исключили, что со временем Медведева станет выступать за другую страну. По их словам, спортсменки в России очень сильны и имеют технически более сложные программы, с каждым годом конкуренция будет только расти.

Наталья Бестемьянова, напротив, считает, что Медведева не будет выступать за другую страну. По ее словам, смена страны и тренера обуславливается тем, что фигуристка „просто хочет добиваться результатов, в том числе и для России“.

Напомним, в интервью после переезда в Канаду Медведева отметила дружелюбие иностранцев, рассказав, что самым необычным для нее стали постоянные улыбки на лицах людей. Она призналась, что в Канаде ей куда спокойнее, чем в России. Медведева также сказала, что русскоговорящих друзей у нее почти нет — по большей части иностранцы. В социальных сетях Евгению резко раскритиковали, назвав „спортивным диссидентом“.