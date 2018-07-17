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Гамба: российские дзюдоисты нацелены на победу в первом смешанном командном ЧЕ
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Гамба: российские дзюдоисты нацелены на победу в первом смешанном командном ЧЕ 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Overtime.life
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо нацелена на максимальный результат на первом в истории командном чемпионате Европы, который пройдет 18 июля в Екатеринбурге. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер сборной России итальянец Эцио Гамба.
В 2017 году Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Впервые турнир данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, где победителем стала сборная России до 18 лет.
"Мы хотим добиться наилучшего результата, и мы намерены выиграть этот чемпионат. Прогнозы всегда делать тяжело, тем более что это первый опыт такого рода в Европе, второй — в мире. На прошлом турнире мы выступили достаточно успешно", — отметил Гамба.
Сборная России на турнире проведет первую встречу с победителем пары Украина — Венгрия.
"Все соперники здесь сильные, мы готовы побороться с каждым из возможных соперников по первой встрече", — подчеркнул Гамба.
Состав сборной на командный чемпионат состоит из шести человек: трех мужчин (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг). Каждая команда может заявить на турнир еще по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.
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