Гамба: ошибки помешали дзюдоистам России побороться за золото командного смешанного ЧЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 июля. / ТАСС /. Ошибки помешали сборной России по дзюдо пробиться в финал первого командного смешанного чемпионата Европы, который завершился в Екатеринбурге. Таким мнением с журналистами поделился генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.

Российская команда прошла по сетке сборные Украины (4:2), Чехии (4:0), но в полуфинале уступила команде Германии (1:4), матч за бронзу сборная России со счетом 4:0 выиграла у команды Азербайджана . Соревнования впервые прошли в новом формате, который будет представлен на Олимпиаде в Токио. Команды состояли из шести человек: трех мужчин (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг), плюс по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.

"Результат хороший, но не идеальный, — считает Гамба. — В полуфинальной встрече со сборной Германии мы допустили несколько ошибок, хотя я рассчитывал, что выиграет Анастасия Конкина в 57 кг, Денис Ярцев в 73 кг был сильнее своего соперника, Хусен Халмурзаев в 90 кг — в три раза сильнее своего. У нас было больше шансов на победу, но помешали ошибки. Это дзюдо, такое случается".

"Мы на подиуме, мы в топ-группе, это важно. Но бронза — не тот результат, на который мы рассчитывали", — подчеркнул Гамба.