Ещё
Гамба: ошибки помешали дзюдоистам России побороться за золото командного смешанного ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гамба: ошибки помешали дзюдоистам России побороться за золото командного смешанного ЧЕ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Ошибки помешали сборной России по дзюдо пробиться в финал первого командного смешанного чемпионата Европы, который завершился в Екатеринбурге. Таким мнением с журналистами поделился генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.
Российская команда прошла по сетке сборные Украины (4:2), Чехии (4:0), но в полуфинале уступила команде Германии (1:4), матч за бронзу сборная России со счетом 4:0 выиграла у команды Азербайджана. Соревнования впервые прошли в новом формате, который будет представлен на Олимпиаде в Токио. Команды состояли из шести человек: трех мужчин (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг), плюс по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.
"Результат хороший, но не идеальный, — считает Гамба. — В полуфинальной встрече со сборной Германии мы допустили несколько ошибок, хотя я рассчитывал, что выиграет Анастасия Конкина в 57 кг, Денис Ярцев в 73 кг был сильнее своего соперника, Хусен Халмурзаев в 90 кг — в три раза сильнее своего. У нас было больше шансов на победу, но помешали ошибки. Это дзюдо, такое случается".
"Мы на подиуме, мы в топ-группе, это важно. Но бронза — не тот результат, на который мы рассчитывали", — подчеркнул Гамба.
Чемпионом Европы в Екатеринбурге стала сборная Германии, серебро завоевали дзюдоисты Нидерландов, вторую бронзовую медаль — сборная Украины.
ТАСС: последние новости
Глава "Лукойла" сообщил Медведеву о планах по освоению новых месторождений Медведев надеется, что развитие детского спорта приведет к достижению больших побед Медведев: металлургия помогла России занять достойное место среди ведущих государств
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры233
Азовское море предложили заминировать76
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа243
Россиянам дадут еще один выходной235
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение