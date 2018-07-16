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Эцио Гамба: чемпионат мира показал открытость российских людей и русское гостеприимство
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Эцио Гамба: чемпионат мира показал открытость российских людей и русское гостеприимство 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Екатеринбурге в рамках командного Чемпионата Европы по дзюдо, который состоится 18 июля, будет впервые протестирована олимпийская система соревнований смешанных команд.
«Это очень важный для нас чемпионат. Мы будем тестировать соревнования среди смешанных команд. На следующей Олимпиаде такой формат уже будет применен на практике. Чемпионат Европы в Екатеринбурге — это уникальная возможность протестировать подход», — заявил олимпийский чемпион по дзюдо, главный тренер сборной России Эцио Гамба.
Напомним, 18 июля Екатеринбург примет у себя первый в истории дзюдо командный чемпионат Европы. Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России. Столь высокое представительство — рекордный показатель для командного Чемпионата Европы. В Екатеринбурге турнир пройдет в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трех мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трех женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг).
Эцио Гамба сообщил, что российская команда в хорошей форме и спортсмены готовы к соревнованиям. Главными соперниками наших атлетов тренер назвал сборные по дзюдо Нидерландов, Франции и Германии. Эцио Гамба считает, что чемпионат непременно должны посетить дети.
«На таком крупном международном чемпионате вы можете увидеть профессионалов самого высокого уровня. Это спортсмены, которые готовятся к участию в Олимпийская играх, это настоящие атлеты, супермены. Российская команда по дзюдо — это очень открытая команда для общения с людьми. Это возможность сфотографироваться с чемпионами, поучаствовать в мастер-классах», — заявил тренер.
Накануне в России закончился Чемпионат мира по футболу, и журналисты попросили Эцио Эмба поделиться впечатлениями от события.
«Этот чемпионат мира оказал очень серьезное и положительное влияние, потому что весь мир смог увидеть высокий уровень организации, открытость российских людей, гостеприимство. Те впечатление, которые я слышал от своих коллег-спортсменов о России — положительные», — поделился Эцио Эмба.
«Я хочу выразить большую благодарность сборной России по футболу, которая подарила нам радость и настоящий праздник. Во время Чемпионата мира вся наша академия единоборств РМК ощущала гордость за страну и это очень помогало на тренировках», — заявил директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.
Напомним, турнир пройдет в ДИВС «Уралочка». В составе российской сборной выступят: призер чемпионата Европы-2018 Анастасия Конкина и медалист юниорского Первенства мира-2014 Дарья Межецкая (обе — 57 кг), победитель турнира «Мастерс»-2015 Денис Ярцев и призер чемпионатов Европы и мира Муса Могушков (оба — 73 кг), четырехкратная чемпионка России Алена Прокопенко и медалист «Большого шлема»-2018 в Екатеринбурге Таисия Киреева (обе — 70 кг), чемпион Европы-2018, победитель «Большого шлема»-2018 в Дюссельдорфе Михаил Игольников и призер Чемпионата Старого Света-2017 Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), медалист турниров «Большой шлем»-2014 в Токио и Абу-Даби Ксения Чибисова, вице-чемпионка Европы-2014 до 23 лет Александра Бабинцева или серебряный призер молодежного Евро-2016 Антонина Шмелева (трое — свыше 70 кг), чемпион мира-2015 среди юниоров, вице-чемпион Европы-2018 Тамерлан Башаев и чемпион мира-2013 до 21 года, серебряный призер «Гран-при»-2018 в Марокко Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
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