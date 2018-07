Специальные модификации Lotus Exige как проявление уважения к гоночным авто

Type 49 и 79 — специальные модификации Exige, возвращающие нас к старым добрым временам.

Lotus представила две эксклюзивные модификации модели Exige на Goodwood Festival, призванные отдать дань уважения кое-каким из своих классических гоночных автомобилей.

Exige Type 49 посвящён памятной дате — 50 лет Грэм Хилл выиграл чемпионат мира в классе Формула-1 среди гонщиков, а также принёс команде Кубок конструкторов. Было добыто это достижение с болидом Lotus Type 49. В свою очередь Exige Type 79 салютует по другому важному событию прошлого — 40-летию с того момента, как Марио Андретти за рулём Lotus Type 79 тоже стал «королём» Ф-1 и тоже принёс британской марке титул в зачёте конструкторов.

Специальные модификации обе основаны на Exige Cup 430 — самом хардкорном Exige из ныне существующих. В Lotus говорит, что они на таком недавно установили самое быстрое время круга своей тестовой трассы Hethel. Это время — 1 минута и 24,8 секунды.

И Exige Type 49, и Type 79 в техническом отношении не поменялись. Шестицилиндровый 3,5-литровый мотор с механическим нагнетателем даёт 430 лошадиных силы при 7000 об/мин и 440 Нм крутящего момента, начиная с 4000 об/мин. На рывок от 0 до 100 км/ч нужно только 3,3 секунды, а максимальная скорость — 290 км/ч.

Оба автомобиля окрашены в прославленные гоночные цвета, новый карбоновый аэрообвес Ультралёгкие золотистые диски и красные тормозные суппорты — это очень красиво.

«Lotus — знаковый британский бренд, и его вклад в мир автоспорта, а также развитие спортивных автомобилей, какими мы их знаем сегодня, неоспорим», — отметил генеральный директор Group Lotus Фэн Цинфэн, презентуя машины.

All eyes on the Exige Type 49 up the @fosgoodwood Hill. #FOS #LOTUS70 pic.twitter.com/XATRdcgiRt

— Lotus Cars (@grouplotusplc) 13 июля 2018 г.

Lotus Exige Cup 430 стоит минимум 99,8 тысячи фунтов стерлингов. И это мы про обычный. Такой сколько тогда? Информации нет.