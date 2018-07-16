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В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров
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В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Минтруд подготовил новые предложения по улучшению качества жизни россиян, в том числе молодых матерей и пенсионеров, пишет «Коммерсант». Они вошли в нацпроект «Демография, концепцию которого подготовили в Минтруде.
Министерство предлагает в основном доработать уже существующие меры поддержки демографии, здорового образа жизни и увеличения ее продолжительности, пишет издание. Основная из них — материнский капитал, существующий с 2007 года. Кроме того, молодых матерей будут стимулировать выходить на работу. Для этого планируется создать дополнительные места в организациях по уходу и присмотру за детьми. Целевой показатель — 68,5 процентов занятости среди молодых матерей.
Также Минтруд предлагает ввести систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Социальные учреждения для них должны стать доступнее. Для этого ведомство запускает пилотный проект в нескольких регионах с целью выявить потребности пожилых граждан в конкретных соцуслугах.
Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровому образу жизни. В стране необходимо создать среду, „способствующую ведению здорового образа жизни и занятиям спортом“, говорится в проекте программы.
На нацпроект планируется потратить 3,75 триллиона рублей за шесть лет — от 610 до 640 миллиардов ежегодно. Почти треть из этих средств будет выделяться из региональных бюджетов.
Чтобы облегчить достижение всех обозначенных целей, Минтруд планирует ввести дополнительные статистических показателей, таких как суммарный коэффициент вторых и третьих рождений, уровень занятости женщин с детьми и доступность школ для россиян, ведущих здоровый образ жизни. Заниматься учетом этих данных должен будет Росстат. В частности, для учета двух последних показателей ему будут выделять дополнительные 181,5 миллиона рублей в год.
В середине июля Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провела исследование, согласно которому Россия уже в 2018 году может столкнуться с сокращением населения. Произойти это может из-за слабого притока мигрантов с Украины и из стран Центральной Азии.
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