В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров

Минтруд подготовил новые предложения по улучшению качества жизни россиян, в том числе молодых матерей и пенсионеров, пишет «Коммерсант». Они вошли в нацпроект «Демография, концепцию которого подготовили в Минтруде.

Министерство предлагает в основном доработать уже существующие меры поддержки демографии, здорового образа жизни и увеличения ее продолжительности, пишет издание. Основная из них — материнский капитал, существующий с 2007 года. Кроме того, молодых матерей будут стимулировать выходить на работу. Для этого планируется создать дополнительные места в организациях по уходу и присмотру за детьми. Целевой показатель — 68,5 процентов занятости среди молодых матерей.

Также Минтруд предлагает ввести систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Социальные учреждения для них должны стать доступнее. Для этого ведомство запускает пилотный проект в нескольких регионах с целью выявить потребности пожилых граждан в конкретных соцуслугах.

Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровому образу жизни. В стране необходимо создать среду, „способствующую ведению здорового образа жизни и занятиям спортом“, говорится в проекте программы.

На нацпроект планируется потратить 3,75 триллиона рублей за шесть лет — от 610 до 640 миллиардов ежегодно. Почти треть из этих средств будет выделяться из региональных бюджетов.