Медведев: Рост производительности труда может составить более 20%

Президиум совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудил в понедельник подготовку двух национальных проектов — «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предложения для паспортов обоих нацпроектов подготовило министерство экономического развития

Глава государства в своем майском указе поставил задачу по росту производительности труда темпами не ниже 5% в год. Пока что, вновь констатировал в воскресенье премьер-министр Дмитрий Медведев Россия существенно отстает по показателю от мировых лидеров, которые сделали это приоритетом экономической политики.

В августе 2017 года правительство запустило профильную программу, через которую помогает регионам работать над этой проблемой. В нее включили более 200 предприятий в 16 субъектах Федерации. «В рамках предварительных итогов, на отдельных предприятиях рост производительности труда может составить более 20%», — заявил председатель правительства.

В рамках национального проекта минэкономразвития считает возможным задействовать около 10 тысяч средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях.

Помощь в развитии малому и среднему предпринимательству предполагает использование большого спектра механизмов. Это упрощение налоговой отчетности, расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах и самозанятых, совершенствование системы закупок госкомпаниями.

"Главный целевой показатель второго национального проекта также определен майским указом, — напомнил Медведев. — Это увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 миллионов человек". Сейчас в этом секторе занято 19,2 миллиона человек.