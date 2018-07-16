Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает пресс-служба правительства.
"Шестнадцатого июля Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудят предложения по национальным проектам «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Алексей Гордеев, Юрий Трутнев, Константин Чуйченко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.