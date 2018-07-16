Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

"Шестнадцатого июля Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудят предложения по национальным проектам «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении.