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Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию
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Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает пресс-служба правительства.
"Шестнадцатого июля Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудят предложения по национальным проектам «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Алексей Гордеев, Юрий Трутнев, Константин Чуйченко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
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