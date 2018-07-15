Глава «Россетей» рассказал Медведеву о деятельности компании

Деятельность одной из крупнейших электросетевых компаний мира, от которой зависит нормальное электроснабжение предприятий и граждан России глава правительства обсудил в ходе рабочей встречи с ее генеральным директором Павлом Ливинским . Особенно премьера интересовало, как идет подготовка к осенне-зимнему сезону.

Программа, рассказал Ливинский, выполнена на 61 процент, финансирование увеличено на 5 процентов, до 64 миллиардов рублей. «Если говорить о зиме, то в рамках новой модели подготовки к осенне-зимнему периоду нам удалось достигнуть рекордных показателей по надежности и бесперебойности энергоснабжения в период пиковых нагрузок», — отметил он. Показатель длительности отключения, например, уменьшился на 34 процента, самих отключений стало на 19 процентов меньше.

Улучшается финансовое состояние "Россетей" . В первом квартале по стандартам международной финансовой отчетности прибыль выросла почти на 40 процентов и достигла рекордных 33 миллиардов рублей. Как результат рейтинговые агентства, в том числе международные, повышают рейтинги компании.

Отдельно Дмитрий Медведев упомянул работу энергетического сектора на Северном Кавказе. На последнем заседании правкомиссии по развитию региона было снова констатировано плохое положение в сетевом хозяйстве и рост долгов за потребленные энергоресурсы. «Уверен, что работа в данном случае будет иметь позитивный характер, и, если мы говорим про Северный Кавказ, до 2023 года мы выйдем там, в этом нет сомнения, на безубыточный уровень работы», — заверил Павел Ливинский.

Премьер-министр обратил внимание на недостаток энергоэффективности в России, отстающей по этому показателю от Европы. «Очень важно этим заниматься, в том числе путем внедрения современных технологий, использования всех возможностей, которые связаны с так называемыми умными сетями, внедрения промышленного интернета и другими направлениями модернизации технологий, которые используются в нашей экономике и которыми мы сейчас занимаемся», — сказал Дмитрий Медведев.

Тем временем

Дмитрий Медведев в неформальной обстановке обсудил с кабинетом министров исполнение майского указа. «Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в майском указе президента», — написал премьер в субботу в «Фейсбуке», сопроводив сообщение фотографией членов кабмина без галстуков и в джинсах.