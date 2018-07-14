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Новые объекты спорткомплекса «Лужники» будут использоваться для массового спорта
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Новые объекты спорткомплекса «Лужники» будут использоваться для массового спорта 

ТАСС 21 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несколько новых объектов московского спортивного комплекса «Лужники» будут использоваться не для официальных соревнований, а для занятий массовым спортом и семейного отдыха. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора спорткомплекса «Лужники» Эдуард Зернин в ходе дискуссии на тему «Как стадионы меняют облик города».
Крупнейшим объектом спорткомплекса «Лужники» является одноименная Большая спортивная арена, принимающая матчи чемпионата мира по футболу. Помимо стадиона, в ближайшие годы на территории комплекса появятся ледовый дворец «Кристалл», теннисный клуб и дворец водных видов спорта.
"Мы очень внимательно трудились над концепцией развития всего комплекса, потому что для нас было важно создать новую среду, — сказал Зернин. — Наш вектор развития — не соревнования, а массовый спорт и семейный отдых. Например, наш ледовый дворец нельзя ставить в один ряд со спортивными аренами по типу «Мегаспорта», потому что в нем нет больших трибун и он не построен по стандартам для проведения официальных соревнований. Игр на «Кристалле» не будет, он создан для активного времяпрепровождения, чтобы целые семьи могли заниматься спортом".
Открытие «Кристалла» планируется в 2019 году, в 2020 году должны быть сданы в эксплуатацию теннисный клуб и дворец водных видов спорта.
"Теннисный клуб закроет для нас все ниши ракеточных видов спорта. Это также не для соревнований, так как мы предлагаем качественные спортивные услуги. Теннисный клуб устроен так, что может принимать какие-либо международные соревнования, но в базовом функционале это сооружение предназначено для тренировочного процесса, то есть для массовых занятий", — отметил Зернин.
"Дворец водных видов спорта проходит реконструкцию с демонтажом, фактически это новое строительство. Объект вставал на место исторического здания (бассейна «Лужники» — прим. ТАСС), было принципиально важно сохранить облик и развить архитектурную составляющую. Во всем комплексе это сложнейшее с технической стороны сооружение, не всегда это просто реализовать в России, но мы кропотливо занимаемся этой работой. По плану мы должны закончить в начале 2020 года, надеемся, что успеем уложиться в срок, наша задача — сделать лучший образец, потому что территория «Лужников» заслуживает эталонных объектов", — заключил Зернин.
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