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Несколько объектов СК «Лужники» будут использовать для массового спорта
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Несколько объектов СК «Лужники» будут использовать для массового спорта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ряд новых объектов московского спортивного комплекса «Лужники» в Москве планируют использовать не для официальных соревнований, а для занятий массовым спортом и семейного отдыха, сообщает ТАСС.
Крупнейшим объектом спорткомплекса «Лужники» является одноименная Большая спортивная арена, принимающая матчи чемпионата мира по футболу. Также в ближайшие годы на территории комплекса появятся Ледовый дворец «Кристалл», теннисный клуб и Дворец водных видов спорта.
«Мы очень внимательно трудились над концепцией развития всего комплекса, потому что для нас было важно создать новую среду. Наш вектор развития — не соревнования, а массовый спорт и семейный отдых. Например, наш Ледовый дворец нельзя ставить в один ряд со спортивными аренами по типу «Мегаспорта», потому что в нем нет больших трибун и он не построен по стандартам для проведения официальных соревнований. Игр на «Кристалле» не будет, он создан для активного времяпрепровождения, чтобы целые семьи могли заниматься спортом», — сказал первый заместитель генерального директора СК «Лужники» Эдуард Зернин.
Открытие «Кристалла» планируется в 2019 году, в 2020 году должны быть сданы в эксплуатацию теннисный клуб и Дворец водных видов спорта.
«Теннисный клуб закроет для нас все ниши ракеточных видов спорта. Это также не для соревнований, так как мы предлагаем качественные спортивные услуги. Теннисный клуб устроен так, что может принимать какие-либо международные соревнования, но в базовом функционале это сооружение предназначено для тренировочного процесса, то есть для массовых занятий», — отметил Зернин.
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