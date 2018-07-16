Многодетной семье прихожане Покровского храма Башкирии подарили автомобиль 

15 июля многодетной семье Махутовых прихожане Покровского храма села Языково Благоварского района Башкирии подарили автомобиль.
Два года назад большая приемная семья Махутовых осталась без отца. Мама Диля Ахнафовна, учитель начальных классов в Пришибской средней школе, продолжала выполнять родительские обязанности за двоих, заботясь о пятерых детях.
Машина им была необходима как средство передвижения. В первую очередь, чтобы возить находящегося на инвалидности ребенка в райцентр и Уфу на обследования, и довозить детей до школы. Деньги на отечественный автомобиль семье из Пришиба жители района собрали всем миром.
«Жизнь начала налаживаться! — утерев слезы радости от неожиданного подарка, сказала Диля Ахнафовна. — Спасибо всем большое!»