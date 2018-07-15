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Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России
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Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравлении работникам металлургической отрасли с профессиональным праздником отметил, что металлургическая промышленность всегда вносила большой вклад в развитие России и помогала ей занять достойное место среди ведущих государств, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.
"Как бы тяжело ни закалялась сталь, для многих людей металлургия — дело всей жизни, подлинное призвание. Оно требует высокой выдержки и самоотдачи, жёсткой дисциплины и воли. Металлургическая промышленность всегда вносила большой вклад в развитие России. Помогала ей занять достойное место среди ведущих государств", — отметил Медведев в послании.
Глава правительства подчеркнул, что развитие отечественной экономики немыслимо без эффективной работы всех звеньев металлургического комплекса, поскольку от этого зависит и укрепление индустриальной мощи страны.
Также Медведев поблагодарил работников отрасли за любовь к своему делу, ответственное отношение и энтузиазм и пожелал новых достижений в работе.
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