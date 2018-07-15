Как получить выплаты на третьего ребёнка без прописки?

За три месяца, с тех пор как в крае смягчили условия для выплат на третьего ребёнка, через суд пособий добились 120 семей, сообщила пресс-служба краевого министерства труда и соцзащиты населения. Ещё 100 исков пока в судах.

Ранее многодетные семьи, претендующие на 8 тысяч рублей ежемесячного пособия, обязательно должны были быть зарегистрированы по месту жительства на территории края на момент рождения третьего или последующих детей. Это ограничивало их права на социальную поддержку, потому что у многих дети или супруги жили без прописки. Соответствующее постановление губернатора ставропольцы оспорили в Верховном суде России , и краевые власти внесли изменения. Теперь подтвердить факт постоянного проживания можно не только регистрацией, но и судебным решением.

«Проблема в том, что соцзащита начинает выплачивать пособия только после того, как суд установит место проживания членов семьи. На судебный процесс уходит время, и семьи теряют выплаты за этот период, — комментирует ставропольский адвокат Игорь Усков. — Я рекомендую обращаться в суд сразу с двумя требованиями: установить место проживания и обязать чиновников выплатить деньги с момента первоначального обращения в органы социальной защиты. Суды в таких случаях обычно выносят решения в пользу граждан».