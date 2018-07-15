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Медведев останется в омском «Авангарде» ещё на один сезон
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Медведев останется в омском «Авангарде» ещё на один сезон 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с защитником Евгением Медведевым еще на один год, сообщает пресс-служба клуба. В минувшем сезоне Медведев сыграл за «Авангард» 61 матч и набрал 32 очка. В среднем за игру он проводил на льду более 22 минут, показатель полезности игрока составил +13.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что после первой тренировки и встречи Евгения с Бобом Хартли было решено оставить Медведева в команде.
— Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина, — рассказал Сушинский. — Это классный защитник с мощным броском, всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени. В новом сезоне наверняка пригодится его авторитет среди партнеров и опыт игры в НХЛ.
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