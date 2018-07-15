Саутгейт поблагодарил Россию за ЧМ-2018

"Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло. Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял — лучшего опыта просто не могло быть. Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы. Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо" — сказал Саутгейт.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии финишировала на четвёртом месте, это её лучший результат за 28 лет.