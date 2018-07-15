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Саутгейт поблагодарил Россию за ЧМ-2018
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Саутгейт поблагодарил Россию за ЧМ-2018 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поблагодарил Россию за высококлассную организацию ЧМ-2018.
"Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло. Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял — лучшего опыта просто не могло быть. Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы. Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо" — сказал Саутгейт.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии финишировала на четвёртом месте, это её лучший результат за 28 лет.
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