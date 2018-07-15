В Крыму открылся молодежный фестиваль экстремального спорта

СЕЛО ОЛЕНЕВКА / Крым /, 15 июля. / ТАСС /. Спортсмены и любители экстремальных видов спорта из России и многих стран принимают участие в Международном молодежном фестивале «Extreme Крым 2018». Он открылся в воскресенье в бухте на берегу Черного море у мыса Тарханкут, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодняшний день зарегистрировано более 7 тыс. человек из 17 стран и 200 городов России и мира, которые высказали желание участвовать в нашем фестивале. Приезжает как молодежь, так и семьи с маленькими детьми", — сообщил агентству инициатор фестиваля, председатель правления Федерации экстремальных видов спорта республики Константин Выдыш.

На пляжной территории в 20 га все желающие могут обучиться с инструктором лазанию на скалодроме, поиграть в пляжный футбол, заняться водными видами спорта, такими как каякинг (двухвесельной лодке), виндесерфингом, езде на подводных и водых мотоциклах. Всего, по словам Выдаша, участники фестиваля могут лично попробовать более 30 экстремальных видов спорта.

Зарядка на пляже и программа для детей

Каждый день участники фестиваля начинают с утренней зарядки на пляже, которой руководит тренер по фитнесу Анастасия Курьянова — магистрант Уральского федерального университета из Екатеринбурга и лидер регионального молодежного движения «В тонусе».

О фестивале Анастасия узнала из сообщения на сайте Росмолодежи и приехала сюда как волонтер и тренер. «Я впервые в Крыму, здесь очень хорошо, главное, что царит атмосфера дружбы, взаимопонимания и люди готовы активно заниматься и занимаются спортом, это очень важно», — сказала она ТАСС.

Руководитель крымской федерации армреслинга Андрей Шарков , неоднократный призер чемпионатов мира по армреслингу и армлифтингу, также проводил занятия как тренер в силовой секции. «Знаете, главное, что я увидел, проводя занятия, что у молодых людей есть стремление заниматься спортом. У них очень открытые лица и есть, самое главное, стремление чего-то достичь в своей жизни благодаря здоровому образу жизни», — сказал он агентству.

Особое внимание уделяется на фестивале работе с детьми. Пока родители занимаются взрослыми видами спорта, их дети в возсрасте от семи до 10 лет занимаются с профессиональными аниматорами. «Мы разработали специальную игровую программу— квест для детей, которая называется „Собери экстрим-пазл“. Дети должны отработать специальные занятия и пройти все спортивные площадки фестиваля», — рассказал аниматор из Симферополя Даниил Жирков. Юные участники проходят упражнения на перекладинах, брусьях, скалодроме отвесной площадке высотой около четырех метров, тренируются в подачах на мини-поле для гольфа. Затем дети складывают из бумажных заготовок пазлы своего участия в квесте, кто принял участие в наибольшем количестве заданий, получают символику: футболки, бейсболки с логотипом фестиваля.

О фестивале

Франции, Фестиваль проводится уже пятый раз. В минувшем году его посетило более 50 тыс. человек из 15 стран, в том числе из Великобритании Германии и других государств.

Целевой аудиторией фестиваля являются молодые люди в возрасте до 30 лет, в том числе студенчество, работающая молодежь, молодые семьи, представители органов студенческого самоуправления, профсоюзных комитетов, некоммерческих организаций, в том числе спортивных и патриотических клубов и иных объединений.

Фестиваль, по информации из итогового доклада Федерального агентства по туризму, признан лучшим проектом событийного туризма в России за 2017 год.

Гостям фестиваля представится возможность освоить кайтбординг, виндсерфинг, яхтинг, SUP-серфинг, каякинг и другие водные виды спорта.