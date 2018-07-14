Дирекция «Лужников»: ЧМ-2018 позволил получить важный опыт в эксплуатации стадиона

МОСКВА , 14 июля. / ТАСС /. Использование стадиона «Лужники» во время чемпионата мира по футболу позволило всем вовлеченным службам получить важный опыт для организации дальнейшей работы на арене. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора спорткомплекса «Лужники» Эдуард Зернин в ходе дискуссии на тему «Как стадионы меняют облик города».

Большая спортивная арена «Лужники» после четырехлетней реконструкции приняла первый футбольный матч 11 ноября 2017 года — сборная России уступила аргентинцам со счетом 0:1. После матча наблюдались проблемы с выходом людей со стадиона и территории спортивного комплекса. Впоследствии «Лужники», вмещающие 78 011 человек, приняли шесть игр чемпионата мира 2018 года, включая матч открытия Россия Саудовская Аравия (5:0). На стадионе осталось провести финальную встречу турнира между сборными Франции Хорватии , которая состоится в воскресенье, начало — 18:00 мск.

"Жалоб нет, конструктив здания позволяет эвакуироваться очень быстро, а в период чемпионата мира фактически мобилизованы усилия всей страны. То, что происходит сейчас, наверное, повторить в полной мере не получится, но опыт учтен, все это понимают. Первые игры, которые проходили в «Лужниках» после реконструкции, проходили еще по старому протоколу, поэтому и был некоторый диссонанс. Самым важным достижением чемпионата является то, что многие вовлеченные люди останутся в России дальше и будут работать с опорой на полученный опыт", — сказал Зернин.

Представитель дирекции спорткомплекса отметил, что существует проект по строительству спортивного отеля на территории «Лужников».

"Мы предусматриваем строительство спортивного отеля, в том числе для спортсменов, которые могли бы приезжать на сборы. Мы сейчас плотно занимаемся этим проектом", — добавил Зернин.