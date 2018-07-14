Хоккейный клуб «Авангард» продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым

"Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с защитником Евгением Медведевым сроком на один год. В прошедшем сезоне Медведев сыграл за нашу команду 61 матч, набрал 32 (12+20) очка, показатель полезности "+13", а также проводил на льду более 22 минут в среднем за игру", — говорится в сообщении.

По словам президента «Авангарда» Максима Сушинского, решение о продлении контракта было принято после первой же тренировки в межсезонье и встречи 35-летнего игрока с новым главным тренером команды Бобом Хартли

"Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина", — цитирует пресс-служба Сушинского.

Президент команды подчеркнул, что Медведев — «классный защитник с мощным броском», всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. «В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени, — отметил Сушинский. — Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой».

Евгений Медведев дважды выигрывал золото чемпионатов мира в составе сборной России (2012, 2014), также в его активе серебро ЧМ-2015.