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Хоккейный клуб «Авангард» продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым
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Хоккейный клуб «Авангард» продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым 

ТАСС 2 часа назад
ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил на год контракт с двукратным чемпионом мира Евгением Медведевым, который в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым результативным защитником команды. Об этом сообщила в суббота пресс-служба команды.
"Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с защитником Евгением Медведевым сроком на один год. В прошедшем сезоне Медведев сыграл за нашу команду 61 матч, набрал 32 (12+20) очка, показатель полезности "+13", а также проводил на льду более 22 минут в среднем за игру", — говорится в сообщении.
По словам президента «Авангарда» Максима Сушинского, решение о продлении контракта было принято после первой же тренировки в межсезонье и встречи 35-летнего игрока с новым главным тренером команды Бобом Хартли.
"Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина", — цитирует пресс-служба Сушинского.
Президент команды подчеркнул, что Медведев — «классный защитник с мощным броском», всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. «В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени, — отметил Сушинский. — Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой».
Евгений Медведев дважды выигрывал золото чемпионатов мира в составе сборной России (2012, 2014), также в его активе серебро ЧМ-2015.
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