«Авангард» подписал контракт с Медведевым

В прошедшем сезоне Медведев провел за омскую команду 61 матч и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «+13».

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