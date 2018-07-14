Ещё
«Авангард» подписал контракт с Медведевым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Авангард» подписал контракт с Медведевым 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: superomsk.ru
В прошедшем сезоне Медведев провел за омскую команду 61 матч и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «+13».
— Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина, — заявил официальному сайту клуба президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Это классный защитник с мощным броском, всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени. В новом сезоне наверняка пригодится его авторитет среди партнеров и опыт игры в НХЛ. Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой. После встречи Евгения с главным тренером и первой же тренировки решение было принято, и мы рады объявить о том, что Медведев продолжит защищать цвета «Авангарда».
Советский спорт: последние новости
Медведева рассказала о разнице тренировок в Канаде и России Валерий Газзаев: У Игнашевича есть очень хорошая возможность стать тренером Александр Григорян: Раньше я ненавидел Роналду, а теперь глубоко уважаю
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым оказался на грани природной катастрофы183
Путина не захотели видеть в Париже621
Кадыров оправдался за казнь чеченок21
Киевляне в ужасе от странных меток в домах43
Сердюков женился на Васильевой522
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение