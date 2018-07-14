«Авангард» подписал контракт с Медведевым 

В прошедшем сезоне Медведев провел за омскую команду 61 матч и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «+13».
— Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина, — заявил официальному сайту клуба президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Это классный защитник с мощным броском, всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени. В новом сезоне наверняка пригодится его авторитет среди партнеров и опыт игры в НХЛ. Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой. После встречи Евгения с главным тренером и первой же тренировки решение было принято, и мы рады объявить о том, что Медведев продолжит защищать цвета «Авангарда».