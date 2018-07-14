Ким Кардашьян показала пышнейшие формы на пляже

37-летняя Ким Кардашьян отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Подтянутое тело светской львицы привлекло к себе внимание и растопило сердца фанатов. Ким вместе с подругами приехала на берег океана, чтобы отдохнуть и заняться спортом. Девушки надели откровенные купальники и не стеснялись при выполнении некоторых упражнений.

Своему подтянутому телу теледива обязана частыми тренировками с тренером и жесткой диете, которую, возможно, она начала соблюдать в связи с последними хейтерскими комментариями во время отдыха в Мексике

Ранее Ким Кардашьян выложила в сеть ну очень похабное фото на кухонном столе.