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Ким Кардашьян показала пышнейшие формы на пляже
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Ким Кардашьян показала пышнейшие формы на пляже 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
37-летняя Ким Кардашьян отправилась на пляж, чтобы заняться йогой. Подтянутое тело светской львицы привлекло к себе внимание и растопило сердца фанатов. Ким вместе с подругами приехала на берег океана, чтобы отдохнуть и заняться спортом. Девушки надели откровенные купальники и не стеснялись при выполнении некоторых упражнений.
Своему подтянутому телу теледива обязана частыми тренировками с тренером и жесткой диете, которую, возможно, она начала соблюдать в связи с последними хейтерскими комментариями во время отдыха в Мексике.
Ранее Ким Кардашьян выложила в сеть ну очень похабное фото на кухонном столе.
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