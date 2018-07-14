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Медведев предложил компенсировать иностранным туристам часть затрат
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Медведев предложил компенсировать иностранным туристам часть затрат 

Национальный Туристический Союз 3 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Премьер-министр Дмитрий Медведев уполномочил федеральные ведомства в сотрудничестве с Российским экспортным центром рассмотреть возможность возмещения части стоимости туристической путевки в Россию для иностранных граждан.
Данное поручение, опубликованное на официальном сайте правительства, было озвучено в рамках заседания, посвященного развитию несырьевого экспорта.
По словам политика, упомянутая мера призвана в значительной степени стимулировать въездной туризм на территории страны.
В числе прочих предписаний значится упрощение визового режима, приуроченного к отдельным видам групповых туристических поездок, а также к путёвкам, имеющим прямое отношение к культурно-познавательному и медицинскому туризму. Кроме того, инициатива затронула «повышение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу».
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов согласился с премьером, подтвердив, что обозначенная мера необходима для увеличения количества входного туристического потока, ведь в связи с ЧМ-2018 множество иностранных гостей узнали не только о радушии россиян, но и о колоссальном туристическом потенциале России и, как следствие, об интересных возможностях времяпрепровождения.
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