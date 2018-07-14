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Полученный после усыновления детей материнский капитал приморская пара потратила на себя
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Полученный после усыновления детей материнский капитал приморская пара потратила на себя 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
Прокурор в судебном порядке добивается возврата средств материнского капитала, потраченного усыновителями на собственные нужды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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