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Полученный после усыновления детей материнский капитал приморская пара потратила на себя
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Полученный после усыновления детей материнский капитал приморская пара потратила на себя
Primpress
5 часов назад
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Primpress
Прокурор в судебном порядке добивается возврата средств материнского капитала, потраченного усыновителями на собственные нужды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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