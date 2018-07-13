Ещё
Акция «Библиотека в парке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Библиотека в парке» 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
11 июля в детском парке «Буратино» библиотеки №№223 (Боровское ш., 33/1), 223/1 (Лукинская ул.,11), 223/2 (Боровское ш, д.46) и 223/3 (Новопеределкинская ул., 8) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» приняли участие в акции «Библиотека в парке».
Сотрудники библиотек провели для детей мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина.
В игровой форме прошли занимательные викторины и кукольный спектакль.
Жителям района рассказали о музее «Славянская изба», который находится в Библиотеке № 223/3 (Новопеределкинская, 8).
Управа района Ново-Переделкино города Москвы: последние новости
Почта России бесплатно доставит уникальные открытки с «Самоварфеста» В период с 16 по 17 июня 2018 года для проведения технологических работ будет закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена от ст. м. «Киевская» до ст. м. «Кунцевская» 19 июля 2018 года в 18:00 состоится встреча с министром Правительства Москвы, руководителем департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании211
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений519
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека74
Этуш экстренно госпитализирован20
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение