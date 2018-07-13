Акция «Библиотека в парке» 

11 июля в детском парке «Буратино» библиотеки №№223 (Боровское ш., 33/1), 223/1 (Лукинская ул.,11), 223/2 (Боровское ш, д.46) и 223/3 (Новопеределкинская ул., 8) ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» приняли участие в акции «Библиотека в парке».
Сотрудники библиотек провели для детей мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина.
В игровой форме прошли занимательные викторины и кукольный спектакль.
Жителям района рассказали о музее «Славянская изба», который находится в Библиотеке № 223/3 (Новопеределкинская, 8).