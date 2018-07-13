Акция «Добрые дела» в библиотеках Южного округа подходит к концу

Благотворительная акция «Доброе дело» впервые проходит в библиотеках Южного округа и завершится в понедельник, 16 июля.

Жители Чертанова Южного смогут принести работающие, но ставшие им ненужными гаджеты. Принимаются смартфоны, планшеты, компьютеры и прочие устройства. Акция позволит нуждающимся людям — инвалидам, членам многодетных семей и ветеранам — пользоваться интернетом. В районе технику будут принимать библиотеки №143 и №157.

— Мы надеемся, что все наши работники и читатели примут участие в акции, — сообщила газете «Чертаново Южное» представитель библиотеки №157. — Это очень полезное и нужное мероприятие, хотелось бы, чтобы такие акции проводились на наших площадках чаще.

Узнать подробности акции можно на сайте библиотек ЮАО.