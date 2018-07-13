В одной из библиотек района Люблино организуют игротеку

Специалисты библиотеки №130, которая находится на Краснодарской улице в районе Люблино, планируют открыть для юных гостей бесплатную игротеку. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Для создания игротеки нужны настольные игры, разные и интересные. Мы просим читателей, у которых есть игры, просто лежащие на полке, принести их в нашу библиотеку. Мы им дадим вторую жизнь и будем очень благодарны, — добавил представитель библиотеки.

Библиотека находится по адресу улица Краснодарская, 20/1.